تأجيل محاكمة أمين مال جمعية «نماء تونس» عبد الكريم سليمان في قضية تبييض أموال

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة، أمين مال جمعية «نماء تونس»، المحال على أنظارها بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين مشمولين بالتتبّع، وذلك إلى موعد لاحق في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.وتتعلق القضية بشبهات