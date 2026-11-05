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مكاسب تاريخية للمرشحين المسلمين في الانتخابات النصفية الأمريكية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 11:40 قراءة: 1 د, 37 ث
      
حقق المرشحون المسلمون مكاسب تاريخية في الانتخابات النصفية الأمريكية، تصدّرها عبد الرحمان السيد، الذي أصبح أول مسلم يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، إثر فوزه بالمقعد الشاغر عن ولاية ميشيغان.
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وتغلّب السيد، وهو طبيب من أصول مصرية أمريكية، على منافسه الجمهوري مايك روجرز، رغم تعرضه لحملة من الهجمات المعادية للمسلمين خلال السباق الانتخابي.


كما أصبح آدم حمّاوي، وهو جرّاح من أصول مصرية أمريكية ومحارب قديم في الجيش الأمريكي، أول مسلم يمثل ولاية نيوجيرسي في الكونغرس. وكان حمّاوي قد تطوّع للعمل طبيباً في قطاع غزة.
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وفي المقابل، فازت النائبتان المسلمتان رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان وإلهان عمر عن ولاية مينيسوتا بولاية جديدة في مجلس النواب، فيما تشير التوقعات إلى فوز عائشة وهاب، وهي أمريكية من أصول أفغانية، بولاية كاملة في مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا.
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وعلى مستوى الهيئات التشريعية للولايات، أصبحت أبر كواس أول أمريكية من أصول فلسطينية تُنتخب عضواً في المجلس التشريعي لولاية نيويورك، فيما تمكنت نبيلة سيد من انتزاع مقعد في مجلس الشيوخ بولاية إلينوي كان يشغله جمهوري.
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وتحصي وسائل إعلام تابعة للجالية المسلمة فوز أو تقدم ما لا يقل عن 36 مرشحاً مسلماً في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات والانتخابات المحلية، مع توقع وصول سبعة أو ثمانية منهم إلى الكونغرس.

وركّز عدد كبير من هؤلاء المرشحين في حملاتهم الانتخابية على قضايا القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، والحقوق المدنية، ومعارضة الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

كما واجه عدد منهم إنفاقاً انتخابياً مكثفاً من جهات ومجموعات مؤيدة لإسرائيل.
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