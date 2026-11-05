ختم البحث في قضية الرجل المتهم بقتل زوجته حرقاً

ختم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوزر الأبحاث في ملف قضية مقتل امرأة حرقاً على يد زوجها، في منطقة تمغزة من ولاية توزر، خلال شهر أفريل 2025.وتعود أطوار الحادثة إلى يوم الأحد 6 أفريل 2025، حين أقدم الزوج على اقتياد زوجته إلى منطقة صحراوية بتمغزة، قبل أن يجرّدها من ملابسها ويسكب عليها البنزين ويضرم النار في جسدها، ثم يغادر المكان. وقد توفيت الضحية متأثرة بحروقها.وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجريمة جاءت إثر خلافات عائلية بين الزوجين، بسبب إصرار الضحية على الطلاق.وكانت الوحدات الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به بعد ثلاثة أيام من فراره، حيث اعترف بتفاصيل الجريمة، وفق المعطيات المتوفرة.