تأجيل قضية سهام بن سدرين وخالد الكريشي إلى 19 نوفمبر

أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، النظر في الملف المتعلق بالتجاوزات والخروقات التي رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، والمتصلة بإبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال الراحل الأزهر سطا، إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري.وتشمل الأبحاث في القضية الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي، وذلك للنظر في مدى مطابقة إجراءات إبرام الاتفاقية للقوانين الجاري بها العمل.وقد تم جلب المحامي خالد الكريشي من السجن لحضور الجلسة، في حين لم تحضر سهام بن سدرين، المحالة بحالة سراح في هذه القضية.ويُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت مؤخراً بسجن سهام بن سدرين 25 عاماً في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، إلى جانب قضية البنك الفرنسي التونسي.كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات في حق خالد الكريشي.