بن عروس: إيقاف شخص مفتش عنه في قضية محاولة قتل عمد

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني ببن عروس، يوم أمس، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه وصادرة في شأنه بطاقة جلب قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد.وتعود تفاصيل القضية إلى تعمّد المشتبه به الاعتداء على الضحية بواسطة سكين على مستوى الصدر، إثر خلاف نشب بينهما وتطور سريعاً إلى اعتداء عنيف.وقد أسفرت التحريات الميدانية التي باشرتها وحدات الأمن الوطني عن تحديد مكان وجود المعني بالأمر وإلقاء القبض عليه في وقت وجيز.وبعد اقتياده إلى مقر الأمن ومراجعة النيابة العمومية، أذنت هذه الأخيرة بالاحتفاظ به ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، في انتظار إحالته على أنظار القضاء.