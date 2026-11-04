أفاد الاربعاء 4 نوفمبر، النائب عن ولاية القيروان الطيب الطالبي أن اشغال مشروع مستشفى الملك سلمان انطلقت منذ 10 اشهر وتسير بخطى حثيثة حسب وصفه.وقال في تصريح لاذاعة ديوان أف ام بأن أشغال الاساسات بلغت 80 بالمائة ونسبة تقدم الاشغال الاجمالية بلغت حاليا 7 %.وأشار النائب الي أن وزير التجهيز حث شركة المقاولات على تسريع الاشغال مؤكدا أن المستشفى سيكون جاهزا في صائفة 2028.