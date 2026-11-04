محاصرة مروج خطير وحجز كميات هامة من مخدر "الزطلة" بجهة الجبل الأحمر

في إطار العمل الأمنّي المتواصل لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات وتعقب شبكاتها، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران أمس من الإطاحة بمروج خطير وحجز كميات هامة من مخدر "الزطلة" (القنب الهندي) معدة للترويج، للشبان وبالوسط المدرسي إلى جانب معدات تُستخدم في النشاط الإجرامي.وتعود فصول القضية إلى إيقاف نفر بحوزته قطعة من مخدر "الزطلة". وبالتحري معه ، اعترف بأنه اقتنى المادة المخدرة من مروج ينشط بالجهة نفسها.وعلى الفور، وبتنسيق محكم مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تم مداهمة منزل المذكور. وقد أسفرت العملية عن حجز كمية كبيرة من اللفافات المحشوة بمخدر "الزطلة" والمعدة للترويج، فضلاً عن ميزان إلكتروني يُستعمل لوزن البضاعة المحظورة، وعلبة غاز مشل للحركة كانت بحوزته.وباستشارة ممثل النيابة العمومية ، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف المتورطة على ذمة الأبحاث المتواصلة للكشف عن امتدادات هذه الشبكة.