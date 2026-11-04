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العمران الشمالي: إيقاف عنصر إجرامي خطير ملقب بـ«حنامينا» داخل مصحة خاصة

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AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 09:23 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكنت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه، بالتنسيق مع إدارة النجدة، من إيقاف عنصر إجرامي مصنف خطيراً، ملقب بـ«حنامينا»، ومدرج بقوائم التفتيش، وذلك إثر عملية أمنية نُفذت يوم أمس داخل إحدى المصحات الخاصة بمنطقة العمران الشمالي.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية متعددة، من بينها ترويع المتساكنين والسلب تحت طائلة التهديد والاعتداء بالعنف الشديد، إضافة إلى سلسلة من السرقات.


وأظهرت الأبحاث والتحريات أن المعني بالأمر كان في حالة فرار ومتوارياً عن الأنظار منذ فترة، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية المختصة من تحديد مكان وجوده داخل المصحة المذكورة.


وعلى إثر ذلك، تم إعداد كمين أمني ومحاصرة المكان، ما مكّن من إيقافه دون تعريض العاملين بالمصحة أو مرتاديها للخطر.

وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض، لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته على القضاء.
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