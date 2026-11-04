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تأجيل محاكمة والي منوبة السابق وآخرين في قضية فساد تتعلق بإسناد رخص التاكسي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 09:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثل والي منوبة السابق وآخرون، في حالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بإسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي.


وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 30 نوفمبر، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.


ويُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت غيابياً بالسجن مدة 12 عاماً في حق والي منوبة السابق، في القضية نفسها، قبل أن يعترض على الحكم.
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