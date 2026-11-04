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احتجاجا على تأخر صرف منح الاستمرار، منظمة الأطباء الشبان تقرّ اضرابا يوم الجمعة 20 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 09:14 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أصدرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المنظمة التونسية للأطباء الشبان برقية تنبيه باضراب عن العمل يوم الجمعة 20 نوفمبر وذلك في مرحلة أولى في اطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاضراب على مراحل.
وأوضحت المنظمة أن هذه التحركات تأتي على خلفية التأخير في صرف منح الاستمرار وتراكم المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسات الاستشفائية.


وأفادت بأن اضراب 20 نوفمبر سينفذ بكل من المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى – تونس، المستشفى الجامعي سهلول – سوسة، المستشفى الجامعي فرحات حشاد – سوسة، المستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة – المنستير، المستشفى الجامعي ابن الجزار – القيروان، وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية – القيروان.


وأضافت بأن الاضراب سيشمل كافة الأنشطة الاستشفائية، باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي، التي ستواصل نشاطها بصفة عادية، ضمانًا لاستمرارية التكفل بالحالات الاستعجالية والحيوية وسلامة المرضى.

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