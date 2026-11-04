باريس سان جيرمان يكتسح فياريال بسداسية في عقر داره ويتصدر دوري الأبطال

حققفوزاً عريضاً على مضيفهبنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وافتتح البرتغاليمهرجان الأهداف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف الفرنسيالنتيجة بعد ثلاث دقائق، ثم أضاف مواطنهالهدف الثالث في الدقيقة 13.وواصل الفريق الباريسي ضغطه، ليتمكن الإسبانيمن تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 17 و50، قبل أن يختتم المدافع الفرنسيالسداسية في الدقيقة 78.وبهذا الانتصار، واصل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، سلسلة نتائجه الإيجابية، محققاً فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلىبالعلامة الكاملة، وينفرد بصدارة الترتيب في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.في المقابل، تكبد فياريال هزيمته الثالثة مقابل فوز واحد، ليتجمد رصيده عندويتراجع إلى المركز التاسع والعشرين في جدول الترتيب.