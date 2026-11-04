باريس سان جيرمان يكتسح فياريال بسداسية في عقر داره ويتصدر دوري الأبطال
حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً عريضاً على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح البرتغالي جواو نيفيس مهرجان الأهداف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف الفرنسي ديزيري دوي النتيجة بعد ثلاث دقائق، ثم أضاف مواطنه سيني مايلو الهدف الثالث في الدقيقة 13.
وواصل الفريق الباريسي ضغطه، ليتمكن الإسباني فابيان رويز من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 17 و50، قبل أن يختتم المدافع الفرنسي ديفيد بولي السداسية في الدقيقة 78.
وبهذا الانتصار، واصل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، سلسلة نتائجه الإيجابية، محققاً فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وينفرد بصدارة الترتيب في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.
في المقابل، تكبد فياريال هزيمته الثالثة مقابل فوز واحد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط ويتراجع إلى المركز التاسع والعشرين في جدول الترتيب.
وافتتح البرتغالي جواو نيفيس مهرجان الأهداف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف الفرنسي ديزيري دوي النتيجة بعد ثلاث دقائق، ثم أضاف مواطنه سيني مايلو الهدف الثالث في الدقيقة 13.
وواصل الفريق الباريسي ضغطه، ليتمكن الإسباني فابيان رويز من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 17 و50، قبل أن يختتم المدافع الفرنسي ديفيد بولي السداسية في الدقيقة 78.
وبهذا الانتصار، واصل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، سلسلة نتائجه الإيجابية، محققاً فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وينفرد بصدارة الترتيب في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.
في المقابل، تكبد فياريال هزيمته الثالثة مقابل فوز واحد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط ويتراجع إلى المركز التاسع والعشرين في جدول الترتيب.
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