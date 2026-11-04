برشلونة يلحق بأستون فيلا الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا

ألحق ناديالهزيمة الأولى بضيفه، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وافتتح النجم الإسباني الصاعدالتسجيل لفائدة برشلونة في الدقيقة السابعة، مانحاً فريقه الأسبقية المبكرة.وفي الشوط الثاني، عزز النجم البرازيليتقدم الفريق الكتالوني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 64، مؤكداً انتصار برشلونة بثلاثية نظيفة.وبهذا الفوز، حقق برشلونة انتصاره الثالث في المسابقة مقابل هزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلىويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام.في المقابل، تكبد أستون فيلا هزيمته الأولى في البطولة، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد