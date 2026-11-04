برشلونة يلحق بأستون فيلا الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا
ألحق نادي برشلونة الإسباني الهزيمة الأولى بضيفه أستون فيلا الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح النجم الإسباني الصاعد لامين جمال التسجيل لفائدة برشلونة في الدقيقة السابعة، مانحاً فريقه الأسبقية المبكرة.
وفي الشوط الثاني، عزز النجم البرازيلي رافينيا تقدم الفريق الكتالوني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 64، مؤكداً انتصار برشلونة بثلاثية نظيفة.
وبهذا الفوز، حقق برشلونة انتصاره الثالث في المسابقة مقابل هزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام.
في المقابل، تكبد أستون فيلا هزيمته الأولى في البطولة، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
وافتتح النجم الإسباني الصاعد لامين جمال التسجيل لفائدة برشلونة في الدقيقة السابعة، مانحاً فريقه الأسبقية المبكرة.
وفي الشوط الثاني، عزز النجم البرازيلي رافينيا تقدم الفريق الكتالوني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 64، مؤكداً انتصار برشلونة بثلاثية نظيفة.
وبهذا الفوز، حقق برشلونة انتصاره الثالث في المسابقة مقابل هزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام.
في المقابل، تكبد أستون فيلا هزيمته الأولى في البطولة، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
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