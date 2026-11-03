رأس الجدير: احباط تهريب 11 ألف حبة مخدّرة على متن سيارة قادمة من ليبيا

تمكّنت الثلاثاء 3 نوفمبر، مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي براس جدير من إحباط عملية تهريب حوالي 11 الف حبة مخدّرة.وحسب ما نقلته اذاعة صبرة أف أم فقد تم العثور على هذه الكمية مخفية بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيما جزائريا قادمة من الاراضي الليبية قبل ان يتم حجز السيارة والبضاعة وإحالة سائقها على الوحدات الأمنية المختصة لاتمام الاجراءات القانونية.