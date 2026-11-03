تونس: السجن 15 سنة لشاب أُدين باغتصاب فتاة

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن لمدةفي حق شاب أُدين بتهم تتعلق بتحويل وجهة فتاة والاعتداء عليها جنسياً، وذلك بجهة الجبل الأحمر.وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الوحدات الأمنية إثر شكوى تقدمت بها عائلة الضحية، أفادت بتعرض ابنتها إلى عملية تحويل وجهة باستعمال سكين والاعتداء عليها جنسياً.وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على القضاء، نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية، لتصدر حكمها القاضي بسجن المتهم لمدة