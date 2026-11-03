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تونس: السجن 15 سنة لشاب أُدين باغتصاب فتاة

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AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 16:43 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن لمدة 15 عاماً في حق شاب أُدين بتهم تتعلق بتحويل وجهة فتاة والاعتداء عليها جنسياً، وذلك بجهة الجبل الأحمر.


وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الوحدات الأمنية إثر شكوى تقدمت بها عائلة الضحية، أفادت بتعرض ابنتها إلى عملية تحويل وجهة باستعمال سكين والاعتداء عليها جنسياً.


وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على القضاء، نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية، لتصدر حكمها القاضي بسجن المتهم لمدة 15 عاماً.
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