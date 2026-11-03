أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما في قضية فساد مالي بشركة اتصالات خاصة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، أحكامها في حق إطار سابق بشركة اتصالات خاصة وثمانية موزعين متعاملين معها، تراوحت بينومثل يوم الاثنين تسعة متهمين أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، بعضهم بحالة إيقاف، من بينهم الإطار السابق بشركة الاتصالات، فيما مثل البقية بحالة سراح. وينتمي أغلب المتهمين إلى شبكة الموزعين المتعاقدين مع الشركة.ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتبييض الأموال، وسوء التصرف في أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.وبعد المفاوضة، قضت الدائرة ابتدائيا وحضوريا بالسجن مدةفي حق الإطار السابق بشركة الاتصالات، فيما تراوحت العقوبات في حق المتهمين الثمانية الآخرين بين