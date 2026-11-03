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أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما في قضية فساد مالي بشركة اتصالات خاصة

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 08:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، أحكامها في حق إطار سابق بشركة اتصالات خاصة وثمانية موزعين متعاملين معها، تراوحت بين 12 و25 عاما سجنا.


ومثل يوم الاثنين تسعة متهمين أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، بعضهم بحالة إيقاف، من بينهم الإطار السابق بشركة الاتصالات، فيما مثل البقية بحالة سراح. وينتمي أغلب المتهمين إلى شبكة الموزعين المتعاقدين مع الشركة.


ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتبييض الأموال، وسوء التصرف في أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.


وبعد المفاوضة، قضت الدائرة ابتدائيا وحضوريا بالسجن مدة 25 عاما في حق الإطار السابق بشركة الاتصالات، فيما تراوحت العقوبات في حق المتهمين الثمانية الآخرين بين 12 و24 عاما سجنا.
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