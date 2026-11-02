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سيرين مرابط لوزير الرياضة: اعطيني سيد الوزير انجاز واحد ووحيد في عهدتك بخلاف الحجّة!؟

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 22:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
انتقدت الاثنين 2 نوفمبر، النائبة سيرين مرابط تعاطي وزير الرياضة الصادق المورالي مع الشأن الرياضي في البلاد وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة استعرضت سيرين مرابط عديد الاخلالات في التعامل مع الرياضيين خاصة في علاقة بالرياضات الفردية.
وخاطبت وزير الرياضة قائلة "اعطيني سيد الوزير انجاز واحد ووحيد في عهدتك بخلاف الحجة ونشالله مبروك عليك ونشالله مقبولة".

وتابعت قائلة "نشاء الله تطلعو كي مشيتو للحج ما دعيتوش علينا غادي خاطر بعد ما مشيتو للحج الي صار فينا تكذب العين وما رات...".
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