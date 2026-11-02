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تأجيل محاكمة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي إلى 26 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 21:59 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد عدد من أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى جلسة يوم 26 نوفمبر الجاري.


وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة كل من محمد فهد صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي، بحالة فرار، والمهدي بلقايد، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إلى جانب جرائم ذات صبغة مالية.
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