إيداع مدير عام شركة لتصنيع وتوزيع البطاريات السجن تنفيذًا لحكم استئنافي

قررت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ايداع رئيس مدير عام احدى الشركات المختصة في تصنيع وتوزيع البطاريات تنفيذا لحكم استئنافي قضى بسجنه مدة عام واحد من أجل شبهات تتعلق بعمليات استيراد مشبوهة،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الرئيس المدير العام لاحدى شركات توزيع وتصنيع البطاريات في تونس احيل بحالة سراح على أنظار القضاء من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية تتعلق بشبهات عمليات استيراد مشبوهة ومخالفات ديوانية، حيث حوكم ابتدائيا بالسجن مدة عام واحد قبل أن يتم إقرار الحكم الابتدائي من طرف احدى الدوائر الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس.واستنادا إلى الحكم الاستئنافي تقرر ادراج الرئيس المدير العام لشركة توزيع وتصنيع البطاريات في التفتيش، ليتولى أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني ايقافه واحالته على مصدر التفتيش وهي محكمة الاستئناف بتونس والتي قررت بدورها ايداعه السجن تنفيذا للحكم النهائي الصادر في حقه