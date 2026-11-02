تأجيل محاكمة زياد تلمساني وسيف الطرابلسي إلى موعد جديد
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة اللاعب الدولي السابق زياد التلمساني وسيف الله الطرابلسي ومتهمين آخرين مشمولين بالتتبّع، إلى موعد لاحق.
وسجلت جلسة اليوم تغيب سيف الله الطرابلسي، في حين حضر زياد التلمساني، المحال بحالة سراح في القضية، إلى جانب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب لسان الدفاع، الذي التمس إرجاء النظر في القضية لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.
وسجلت جلسة اليوم تغيب سيف الله الطرابلسي، في حين حضر زياد التلمساني، المحال بحالة سراح في القضية، إلى جانب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب لسان الدفاع، الذي التمس إرجاء النظر في القضية لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.
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