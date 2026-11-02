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وديع الجريء يمثل مجددا أمام القضاء

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/6811452b73a376.97296403_lhoqfkenmgjip.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 10:24 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري، التي تشمل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا وديع الجريء ومتهمين آخرين، إلى شهر نوفمبر المقبل، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.
وحضر وديع الجريء جلسة المحاكمة في حالة سراح، إلى جانب متهمين اثنين.


وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الجريء على القضاء، من أجل شبهات تتعلق بـاستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر والمشاركة في ذلك، وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

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