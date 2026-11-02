جبل الجلود: وفاة امرأة متأثرة بإصابات إثر اعتداء بآلة حادة والاشتباه في تورط زوجها

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة زوجة اثر تعرضها للاعتداء بواسطة آلة حادة " شفرة حلاقة" داخل منزل الزوجية بجبل الجلود ليلة الجمعة الماضي مما أدى الى وفاتها ليلة أمس بالمستشفى ويشتبه في تورط زوجها في الاعتداء عليها وهو لا يزال متحصنا بالفرار،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود نفذوا ليلة الجمعة الماضي مداهمة لمنزل عنصر مفتش عنه من أجل عدة جرائم تعلقت بترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد وغيرها من الجرائم الخطيرة،وحسب ذات المعطيات فقد تمكن العنصر المفتش عنه من الفرار من المنزل وعند ولوج اعوان الأمن الى الداخل وجدوا زوجة المظنون فيه ملقاة أرضا باحدى الغرف والدماء تنزف منها اثر تعرضها للاعتداء بواسطة " شفرة حلاقة" حيث يشتبه في تورط زوجها في الاعتداء عليها قبل فراره،وتم الاستنجاد بسيارة اسعاف تولت نقل الزوجة إلى المستشفى حيث مكثت هناك الى ان فارقت الحياة ليلة أمس الأحد، في حين لا يزال الزوج متحصنا بالفرار