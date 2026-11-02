JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:35 Tunis

جبل الجلود: وفاة امرأة متأثرة بإصابات إثر اعتداء بآلة حادة والاشتباه في تورط زوجها

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 10:21 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة زوجة اثر تعرضها للاعتداء بواسطة آلة حادة " شفرة حلاقة" داخل منزل الزوجية بجبل الجلود ليلة الجمعة الماضي مما أدى الى وفاتها ليلة أمس بالمستشفى ويشتبه في تورط زوجها في الاعتداء عليها وهو لا يزال متحصنا بالفرار،


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود نفذوا ليلة الجمعة الماضي مداهمة لمنزل عنصر مفتش عنه من أجل عدة جرائم تعلقت بترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد وغيرها من الجرائم الخطيرة،
وحسب ذات المعطيات فقد تمكن العنصر المفتش عنه من الفرار من المنزل وعند ولوج اعوان الأمن الى الداخل وجدوا زوجة المظنون فيه ملقاة أرضا باحدى الغرف والدماء تنزف منها اثر تعرضها للاعتداء بواسطة " شفرة حلاقة" حيث يشتبه في تورط زوجها في الاعتداء عليها قبل فراره،

وتم الاستنجاد بسيارة اسعاف تولت نقل الزوجة إلى المستشفى حيث مكثت هناك الى ان فارقت الحياة ليلة أمس الأحد، في حين لا يزال الزوج متحصنا بالفرار
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338888

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 نوفمبر 2026 | 22 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-15
21°-13
25°-13
24°-17
23°-14
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/10)     1456,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/10)   29236 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab