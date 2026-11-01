تونس: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب محام بشبهة التحيل وانتحال صفة محام

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب محام، وذلك من أجل شبهات التحيل وانتحال صفة محام.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بالمشتبه به، إثر شكاية تقدمت بها امرأة اتهمته بتقديم نفسه لها على أنه محام، وتسلم مبالغ مالية منها مقابل التعهد بنيابتها في نزاع قضائي أمام المحكمة والقيام بإجراءات قضائية لفائدتها.وأضافت الشاكية أن المعني بالأمر لم يفِ بوعوده، قبل أن يتبين لها لاحقًا أنه لا يحمل صفة محامٍ.وبناءً على ذلك، أُحيل المشتبه به على أنظار الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، حيث تم سماعه قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ به على ذمة البحث، لتنتهي الإجراءات بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.