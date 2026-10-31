القبض على عنصر خطير متورط في قضايا تحيل وانتحال صفة... سلب أموال عدد من المواطنين

تمكنت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، يوم أمس، من إيقاف شخص مفتش عنه لفائدة هياكل قضائية مختلفة، للاشتباه في تورطه في قضايا متعددة تتعلق بالتحيّل وانتحال صفة والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.وتفيد المعطيات الأولية للأبحاث بأن المشتبه فيه كان يعمد إلى انتحال صفات موظفين وإطارات بعدد من مؤسسات التأمين، بهدف الإيقاع بضحاياه من حرفاء تلك المؤسسات.وكان المعني بالأمر يقدم، وفق المعطيات المتوفرة، وعودًا زائفة ومضللة للمتضررين، تتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية أو تمكينهم من امتيازات وهمية، مستغلًا تلك الحيل للاستيلاء على مبالغ مالية هامة، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويقطع جميع سبل الاتصال بضحاياه.وبفضل استغلال المعلومات الميدانية وتكثيف التحريات، تمكنت الفرقة الأمنية المذكورة من تحديد مكان وجود المشتبه فيه بجهة باب سويقة، حيث جرى ضبطه وإيقافه رغم محاولاته الإفلات من الملاحقة.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيه على ذمة الأبحاث المتواصلة، في انتظار تقديمه لاحقًا إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.