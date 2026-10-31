بسبب خلافات سابقة: يحولون يحولون وجهة خصمهم بواسطة سيارة ويوثقون عملية تعنيفه بواسطة تسجيل فيديو

تمكن أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بالمنزه من الاطاحة بوفاق اجرامي من أربعة شبان تولوا تحويل وجهة شاب باستعمال سيارة من المنزه الى جهة البرطال حيث تولوا تعنيفه وتصوير عملية الاعتداء بواسطة تسجيل فيديو.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر اشعار ورد على أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه مفاده تعرض شاب إلى تحويل وجهته من طرف أربعة شبان عمدوا الى استدراجه الى سيارة احدهم حيث تولوا تحويل وجهة المتضرر من المنزه الى البرطال حيث اختلوا به بمكان منزو وتولوا الاعتداء عليه بالعنف وتوثيق عملية الاعتداء بواسطة تسجيل فيديو.وبناءا على تحريات مكثفة وفي ظرف زمني وجيز تمكن أعوان الشرطة العدلية بالمنزه من تحديد هويات المظنون فيهم والقاء القبض عليهم اثر سلسلة مداهمات ناجحة، وبينت التحقيقات وجود أغراض وخلافات سابقة بين المظنون فيهم والمتضرر ليتقرر الاحتفاظ بهم على ذمة البحث.