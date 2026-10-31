الإعدام شنقًا لشاب متهم بقتل طفلة تبلغ 6 سنوات بالعمران

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقًا حتى الموت في حق شاب متهم بقتل طفلة من أبناء جيرانه، تبلغ من العمر 6 سنوات، خنقًا، ثم إخفاء جثتها فوق سطح منزل أحد الجيران بعد لفّها بساتر من القماش «الريدو».وتعود أطوار القضية إلى سنة 2025، حين افتقدت عائلة تقطن بمنطقة العمران ابنتها، التي لم تكن قد تجاوزت الخامسة من عمرها إلا ببضعة أشهر، قبل العثور على جثتها فوق سطح منزل أحد الجيران، ملفوفة بساتر من القماش.وبانطلاق الأبحاث، كُشف عن تورط شاب من جيران العائلة في الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه رغم تحصنه بالفرار لدى أحد معارفه بحي التضامن.وأظهرت الأبحاث أن المتهم، المعروف بكنية «روبي»، كان اعتاد مرافقة الأطفال الصغار من جيرانه، وكان يقيم مع والدته بمفردهما.وبخصوص ملابسات الجريمة، اعترف المتهم، وفق ما ورد في الأبحاث، بأن الطفلة زارته بمنزل والدته رفقة شقيقها الأصغر، وتسلمت منه سماعات، قبل أن تعود لاحقًا بمفردها. وأضاف أنه عمد إلى خنقها من الخلف باستعمال جورب إلى أن فارقت الحياة، ثم جلب ساترًا من القماش ولفّ جثتها به.وتابع المتهم، وفق الاعترافات الواردة في الملف، أنه حمل الجثة إلى خارج منزل والدته، وبعد التأكد من خلو المكان، صعد بها إلى سطح منزل أحد الجيران وأخفاها هناك، قبل أن يتم العثور عليها لاحقًا وإلقاء القبض عليه.