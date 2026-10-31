قضية أنستالينغو: تأخير النظر إلى 15 ديسمبر والإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف

قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بمؤسسة أنستالينغو إلى جلسة يوم، مع الإبقاء على المتهمين الموقوفين، وهما يحيى الكحيلي ومتهم ثانٍ يعمل بالمؤسسة، رهن الإيقاف.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة يحيى الكحيلي، أحد أصحاب مؤسسة أنستالينغو، وموظفًا بالمؤسسة، بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.