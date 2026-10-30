قضية التآمر على أمن الدولة 1: إقرار الحكم الغيابي بسجن علي الحليوي 33 عامًا بعد قبول اعتراضه شكلاً

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بإقرار الحكم الغيابي القاضي بسجن المتهم علي الحليوي مدةفي القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة 1.وكان علي الحليوي قد أُحيل بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية التي شملت الأبحاث فيها أكثر من أربعين متهمًا...وصدر في حق الحليوي حكم غيابي بالسجن مدة، قبل أن يتم إيقافه لاحقًا من قبل إحدى فرق الحرس الوطني ببنزرت وإيداعه السجن تنفيذًا للحكم الصادر في حقه.وتولى الحليوي تسجيل اعتراض على الحكم الغيابي، لتقرر الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الجمعة،