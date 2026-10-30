بطاقة إيداع بالسجن في حق عنصر تكفيري محكوم بـ36 عاماً

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق عنصر تكفيري، تنفيذاً لحكم غيابي صادر في حقه يقضي بسجنه مدةوتفيد المعطيات المتوفرة بأنه، في إطار تعقّب العناصر الخطيرة المفتش عنها لفائدة العدالة، تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة، إثر عمل استعلامي دقيق، من الإطاحة بعنصر تكفيري مصنّف خطيراً، كان متحصناً بالفرار بإحدى ولايات الوسط.وقد تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه وإيقافه، ليتبين أنه محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، تنفيذاً لمضمون حكم غيابي يقضي بسجنه مدة، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.