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نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لمنظوري "الكنام" بداية من 1 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 19:32 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة، عن تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، بداية من يوم 1 نوفمبر 2026.


وأوضحت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان وجهته الى الرأي العام، أن تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري "الكنام" جاء نتيجة "تواصل إخلال الصندوق بتعهداته التعاقدية وغياب حلول عملية تضمن استمرارية هذه الخدمة".


وأضافت أنه بعد اتخاذ هيئتها الوطنية الموسعة المنعقدة يوم 27 أكتوبر 2026، قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع، تواصل الانتظار إلى نهاية الأسبوع الجاري، "أملا في تدارك الوضع دون أي نتيجة"، وفق البيان.


واعتبرت أن هذا الإجراء فرضته ضرورة حماية استمرارية خدمات الصيدليات والحفاظ على قدرتها على التزود بالأدوية وتوفيرها، في وقت أصبح فيه تأمين الدواء يتطلب من الصيادلة جهودا متزايدة في ظل النقص المتواصل وصعوبات التزويد، وفق ذات البيان.

وذكرت بأن المكتب الوطني للنقابة كان قد أعلم الصندوق وجميع الجهات المعنية، منذ 19 أكتوبر 2026، باستحالة مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع دون احترام الالتزامات التعاقدية وتسوية المستحقات.

وأشارت الى "تفاقم هذه الازمة بفعل الأعباء الجبائية المرهقة لأصحاب الصيدليات الخاصة وتواصل تجاهل الإشكاليات الجوهرية للمهنة، وعدم تطبيق القوانين المنظمة لها، وغياب المبادرة إلى تأطير الأنشطة والممارسات غير المقننة"، معربة عن الأسف لما قد ينجرّ عن هذا الوضع من اضطراب في الانتفاع بالخدمة الصحية.

وأكدت أنها راسلت صندوق "الكنام" لتنسيق إجراءات التعامل مع ملفات منظوريه وتيسير حصولهم على أدويتهم، على أن يتم الإعلان عن المعطيات الرسمية فور ورودها.
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