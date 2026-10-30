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تأجيل محاكمة الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية إلى ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 12:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، الحطاب بن عثمان، إلى شهر ديسمبر المقبل.


ومثل الحطاب بن عثمان، اليوم الجمعة، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك عن بُعد من القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية.


ويُحاكم بن عثمان من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية تتعلق باختفاء محجوز في قضية إرهابية.
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