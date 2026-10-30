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تأجيل قضية المهدي بن غربية ويوسف الشاهد إلى 22 ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 11:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومتهم ثالث، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر المقبل، مع الإبقاء على المهدي بن غربية رهن الإيقاف.


وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المهدي بن غربية، بحالة إيقاف، ووكيل إحدى شركاته، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
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