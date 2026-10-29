بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

تدور مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة يوم السبت، وفق البرنامج التالي:الترجي الرياضي – مستقبل المرسى.النادي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بقرطاج.سعيدية سيدي بوسعيد – فتح حمام الغزاز.اتحاد النقل بصفاقس – جمعية اتصالات صفاقس.النجم الساحلي – الأولمبي القليبي.نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم.