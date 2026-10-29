بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
تدور مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة يوم السبت 31 أكتوبر 2026، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
- الساعة 16:00 – قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى.
- الساعة 15:00 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بقرطاج.
- الساعة 16:00 – قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – فتح حمام الغزاز.
المجموعة الثانية
- الساعة 17:00 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل بصفاقس – جمعية اتصالات صفاقس.
- الساعة 18:00 – قاعة مساكن: النجم الساحلي – الأولمبي القليبي.
- الساعة 17:00 – قاعة بن عروس: نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم.
المجموعة الأولى
- الساعة 16:00 – قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى.
- الساعة 15:00 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بقرطاج.
- الساعة 16:00 – قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – فتح حمام الغزاز.
المجموعة الثانية
- الساعة 17:00 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل بصفاقس – جمعية اتصالات صفاقس.
- الساعة 18:00 – قاعة مساكن: النجم الساحلي – الأولمبي القليبي.
- الساعة 17:00 – قاعة بن عروس: نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم.
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