الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم: برنامج مباريات الجولة السادسة
تُقام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر 2026، انطلاقًا من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:
السبت 31 أكتوبر 2026
المجموعة الأولى
- ملعب حمودة الحداد بمقرن: جمعية مقرين – محيط قرقنة.
- الملعب البلدي بمساكن: هلال مساكن – النجم الخلادي.
- الملعب البلدي بالشابة: هلال الشابة – الملعب السوسي.
- الملعب البلدي ببوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية.
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس.
- ملعب قابس المعشب: مستقبل قابس – مستقبل سليمان.
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – كوكب عقارب.
الأحد 1 نوفمبر 2026
المجموعة الثانية
- الملعب البلدي بقربة: النادي القربي – أولمبيك مدنين.
- ملعب الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – الملعب القابسي.
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان.
- ملعب القلعة الصغرى المعشب: القلعة الرياضية – هلال الرديف.
- ملعب قصور الساف الاصطناعي: اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة.
- ملعب القصرين المعشب: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين.
- ملعب قفصة المعشب: قوافل قفصة – جمعية أريانة.
السبت 31 أكتوبر 2026
المجموعة الأولى
- ملعب حمودة الحداد بمقرن: جمعية مقرين – محيط قرقنة.
- الملعب البلدي بمساكن: هلال مساكن – النجم الخلادي.
- الملعب البلدي بالشابة: هلال الشابة – الملعب السوسي.
- الملعب البلدي ببوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية.
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس.
- ملعب قابس المعشب: مستقبل قابس – مستقبل سليمان.
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – كوكب عقارب.
الأحد 1 نوفمبر 2026
المجموعة الثانية
- الملعب البلدي بقربة: النادي القربي – أولمبيك مدنين.
- ملعب الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – الملعب القابسي.
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان.
- ملعب القلعة الصغرى المعشب: القلعة الرياضية – هلال الرديف.
- ملعب قصور الساف الاصطناعي: اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة.
- ملعب القصرين المعشب: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين.
- ملعب قفصة المعشب: قوافل قفصة – جمعية أريانة.
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