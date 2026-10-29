الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم: برنامج مباريات الجولة السادسة

تُقام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي، انطلاقًا من الساعة، وفق البرنامج التالي:جمعية مقرين – محيط قرقنة.هلال مساكن – النجم الخلادي.هلال الشابة – الملعب السوسي.بعث بوحجلة – مكارم المهدية.سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس.مستقبل قابس – مستقبل سليمان.اتحاد تطاوين – كوكب عقارب.النادي القربي – أولمبيك مدنين.جندوبة الرياضية – الملعب القابسي.أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان.القلعة الرياضية – هلال الرديف.اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة.مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين.قوافل قفصة – جمعية أريانة.