JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:46 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم: برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 16:04 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تُقام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر 2026، انطلاقًا من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:


السبت 31 أكتوبر 2026


المجموعة الأولى


- ملعب حمودة الحداد بمقرن: جمعية مقرين – محيط قرقنة.
- الملعب البلدي بمساكن: هلال مساكن – النجم الخلادي.
- الملعب البلدي بالشابة: هلال الشابة – الملعب السوسي.
- الملعب البلدي ببوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية.
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس.
- ملعب قابس المعشب: مستقبل قابس – مستقبل سليمان.
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – كوكب عقارب.

الأحد 1 نوفمبر 2026

المجموعة الثانية

- الملعب البلدي بقربة: النادي القربي – أولمبيك مدنين.
- ملعب الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – الملعب القابسي.
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان.
- ملعب القلعة الصغرى المعشب: القلعة الرياضية – هلال الرديف.
- ملعب قصور الساف الاصطناعي: اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة.
- ملعب القصرين المعشب: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين.
- ملعب قفصة المعشب: قوافل قفصة – جمعية أريانة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338678

babnet

كل الأخبار...

20:46 - بنزرت: تنفيذ قرار إسقاط حق في عقار دولي فلاحي بأم هاني من معتمدية منزل بورقيبة
20:44 - تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بصفاقس و إيقاف عناصرها الرئيسية
20:40 - ضبط التدابير الفنية لإعادة تهيئة الحمامين الاستشفائيين بوشتاتة وسيدي سالم بجندوبة وبنزرت
20:37 - بن عروس: تواصل البرنامج الوطني للرحلات المدرسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية ذات الأولوية
20:27 - رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بروسيا
20:25 - أريـانـة : انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بصابة تناهز 2400 طنّ
20:12 - بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
19:45 - خبراء في طب الشغل يستبعدون إدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المهنية في تونس
19:37 - وزارة التربية: انطلاق التسجيل يوم 3 نوفمبر 2026 لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027
19:34 - بوتين: روسيا وإفريقيا تقران خطة عمل مشتركة حتى 2029 في ختام قمة موسكو
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
23°-15
21°-13
21°-14
20°-14
  • Avoirs en devises 24098,1
  • (29/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35241 DT
  • (29/10)
  • 1 $ = 3,01418 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/10)     1720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/10)   29205 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab