JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:46 Tunis

وزيرة المالية: برمجة انتداب وتسوية وضعية أكثر من 32 ألف شخص خلال السنة القادمة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ad1da3d05ae67.58526109_fimhqlnkgoejp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 16:00 قراءة: 2 د, 7 ث
      
أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الخميس، أن العدد الجملي للانتدابات الجديدة وتسوية الوضعيات المبرمجة لسنة 2027 سيبلغ 32 ألفا و557 خطة.


وأوضحت الوزيرة، خلال عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر البرلمان، أن نفقات التأجير المقدرة بنحو 27 ألفا و349 مليون دينار تمثل 13,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستأثر بالجزء الأكبر من نفقات ميزانية الدولة.


وأرجعت الوزيرة ارتفاع نفقات التأجير إلى مواصلة تنفيذ الزيادات في الأجور التي أُقرت بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وتفعيل القسط الثاني منها، إلى جانب المساهمة في دفع التشغيل من خلال مواصلة فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا.


كما ستُخصص هذه الاعتمادات لمواصلة تنفيذ برنامج انتداب حاملي شهائد الدكتوراه وتسوية وضعية الدفعة الأخيرة من عملة الحضائر.

وبيّنت الوزيرة أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 استند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اعتماد سياسات ترمي إلى تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية الشاملة.

وتتمثل أبرز الأولويات المالية، وفق الوزيرة، في تحسين تعبئة الموارد الذاتية، ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ورقمنة الإدارة، وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين نجاعته، إلى جانب التحكم في التداين العمومي بما يضمن استدامته.

وعلى المستوى الاجتماعي، تشمل الأولويات مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير حاجيات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل العمومي، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي.

أما الأولويات التنموية، فتتركز، وفق المعطيات المقدمة، على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنمية الجهوية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتسريع الانتقال الطاقي، إلى جانب دعم التحول الرقمي.

ارتفاع المداخيل الجبائية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026

واشارت وزيرة المالية الى ارتفاع مداخيل ميزانية الدولة المستخلصة إلى موفى سبتمبر 2026 بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 لتصل الى نحو 37 ألفا و69 مليون دينار.

وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة أن المداخيل الجبائية استأثرت بالنصيب الأكبر من إجمالي المداخيل، إذ بلغت 34 ألفا و946 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4,6 بالمائة على أساس سنوي، مع تسجيل نسبة إنجاز في حدود 73 بالمائة من التقديرات.

في المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية والهبات 2124 مليون دينار، بنسبة إنجاز قُدرت بـ44,4 بالمائة من المبالغ المبرمجة.

وعلى مستوى النفقات المرتبطة بالدين العمومي، ناهزت المبالغ المسددة بعنوان خدمة الدين 17 ألفا و906 ملايين دينار إلى موفى سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 77 بالمائة من التقديرات، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة.

كما تم سداد قرض من السوق المالية بقيمة ناهزت 740 مليون أورو.

وبينت سلامة ان هذه المؤشرات تعكس تطور الموارد الجبائية، التي تمثل المكون الرئيسي لمداخيل الدولة، من جهة، وحجم الالتزامات المالية المرتبطة بخدمة الدين العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، من جهة أخرى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338677

babnet

كل الأخبار...

20:46 - بنزرت: تنفيذ قرار إسقاط حق في عقار دولي فلاحي بأم هاني من معتمدية منزل بورقيبة
20:44 - تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بصفاقس و إيقاف عناصرها الرئيسية
20:40 - ضبط التدابير الفنية لإعادة تهيئة الحمامين الاستشفائيين بوشتاتة وسيدي سالم بجندوبة وبنزرت
20:37 - بن عروس: تواصل البرنامج الوطني للرحلات المدرسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية ذات الأولوية
20:27 - رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بروسيا
20:25 - أريـانـة : انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بصابة تناهز 2400 طنّ
20:12 - بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
19:45 - خبراء في طب الشغل يستبعدون إدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المهنية في تونس
19:37 - وزارة التربية: انطلاق التسجيل يوم 3 نوفمبر 2026 لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027
19:34 - بوتين: روسيا وإفريقيا تقران خطة عمل مشتركة حتى 2029 في ختام قمة موسكو
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
23°-15
21°-13
21°-14
20°-14
  • Avoirs en devises 24098,1
  • (29/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35241 DT
  • (29/10)
  • 1 $ = 3,01418 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/10)     1720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/10)   29205 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab