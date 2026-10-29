تعاون تونسي أمريكي لاستقطاب استثمارات في قطاع الفسفاط وتعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس عن إطلاق مشروع جديد بتمويل من الحكومة الأمريكية وبالتعاون مع شركة "CrossBoundary"، بهدف ربط المستثمرين والشركات الأمريكية بمشروع شركة "PhosCo" للفسفاط في الحوض الشمالي، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.ويسعى المشروع، على مدى العامين المقبلين، إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص عمل إضافية، فضلا عن زيادة الإنتاج المحلي من الفسفاط وإرساء اتفاقيات لتوريد المعادن التونسية وإدماجها ضمن سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما أعلنت عنه السفارة الأمريكية.ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية وتوسيع الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي في تونس وتطوير الاستثمار في قطاع الفسفاط.