عملية أمنية نوعية: فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تطيح بعنصر خطير وتحجز كميات من المخدرات

في إطار مجهوداتها المتواصلة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتعقب العناصر المفتوحة في قضايا حق عام، تمكنت وحدات الأمن الوطني بفرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، اثر اعمال استخباراتية دقيقة، من مداهمة محل سكنى بالعاصمة.وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن إيقاف عنصر خطير يشكل محل اهتمام أمني بالغ، حيث تبين أنه صادر في شأنه حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 7 سنوات مع النفاذ العاجل، فضلاً عن تورطه في قضايا أخرى محل عدة مناشير تفتيش د لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.وبالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بإجراء تفتيش دقيق للمكان، مما أتاح للوحدات الأمنية حجز كميات من مخدر القنب الهندي (الزطلة) كانت معدة للترويج.وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث المتواصلة لكشف كافة الأطراف الضالعة والشبكات المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.