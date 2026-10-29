هذا ما تقرر في حق المصمم الخاص لأزياء ليلى الطرابلسي

قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجبل محاكمة مصمم ازياء ليلى الطرابلسي لجلسة نوفمبر المقبل وذلك في قضية فساد مالي واداري.وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 6 سنوات وخطية مالية بحوالي 4 ملايين دينار في حق مصمم الأزياء الخاص لزوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي وذلك على خلفية تمكينه من قروض وتسهيلات بنكية عن طريق المحاباة و دون ضمانات لإنشاء سلسلة من المحلات التجارية بالعاصمة مما تسبب في خسارة للدولة.