أحكام بالسجن تصل إلى 25 سنة بحق صناع محتوى في قضايا إباحية وتبييض أموال وإستغلال قصر

تفاصيل التهم الموجهة





الجرائم الإلكترونية والمحتوى الإباحي



الجرائم المالية والمالية العامة:



قضايا المخدرات



أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أحكاماً قضائية مشددة قضت بالسجن لمدة 25 سنة بحق 24 متهماً، من بينهم عدد من صناع وصانعات المحتوى الرقمي على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام".وجاءت هذه الأحكام إثر تورط المتهمين في شبكة واسعة من الجرائم الخطيرة التي شملت إنتاج ونشر محتوى إباحي، والاتجار بالأشخاص خاصة القصر ، وغسل (تبييض) الأموال، فضلاً عن ترويج المخدرات والتحريض على استهلاكها.وحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، واجه المتهمون جملة من التهم الثقيلة المرتبطة بـ المحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالي، وتشمل أبرزها:تعمد إنتاج، وعرض، وتوفير، وتنزيل، وإرسال فيديوهات وصور، وحيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تستهدف أو تظهر طفلاً أو شخصاً بقصد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية.استعمال أنظمة معلوماتية لنشر وبث صور ومقاطع تصويرية توثق اعتداءات جنسية على الغير.الاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمةالانخراط والمشاركة داخل تراب الجمهورية أو خارجه في جماعة إجرامية منظمة لاستقطاب أشخاص وتجنيدهم باستخدام القوة والتهديد والإكراه بهدف الاستغلال بشتى أشكاله.غسل وتبييض الأموال المتحصل عليها من أنشطة غير مشروعة.الترويج والتحريض على استهلاك المواد المخدرة.وتأتي هذه الأحكام في إطار الحملة القضائية والأمنية المتصاعدة للحد من الانتهاكات القانونية والأخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتصدي للجرائم السيبرانية المنظمة التي تستغل الفضاء الرقمي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب النظام العام وحماية الطفولة والأفراد.