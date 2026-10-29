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تأخير محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين ووزير الصحة السابق إلى 26 نوفمبر القادم

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 12:16 قراءة: 0 د, 39 ث
      
مثل رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل، رضا شرف الدين، اليوم ، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمته في قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها وزير الصحة السابق محمد بن عمار .
وقررت الهيئة القضائية إثر الجلسة تأخير النظر في القضية إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل، وذلك لانتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.




وكان رضا شرف الدين حوكم ب11 سنة سجنا من قبل هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كما قضت ب7 سنوات في حق شقيقه و10 سنوات في حق رئيس سابق لجمعية رياضية على خلفية ملف تعلق بغسبل الأموال والتهرب الضريبي وإستغلال خصائص النشاط الاجتماعي التى خلوتها خصائص الوظيف .
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