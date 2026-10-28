خليفة الشيباني: "من 6 و7 دنانير إلى 20 د للكيلو... اللوبيات حسدونا في الكروفات"

وفرة في المنتوج وأسعار متفاوتة



التغيرات المناخية وراء وفرة الكميات



أثار الارتفاع السريع في أسعار «الكروفات» (جراد البحر) في تونس جدلًا واسعًا، في ظلّ التفاوت بين الأسعار التي يبيع بها البحارة المنتوج والأسعار المعروضة في الأسواق، رغم تسجيل وفرة في الكميات المصطادة خلال الفترة الأخيرة.وفي هذا السياق، عبّر العميد المتقاعد خليفة الشيباني، خلال مداخلة عبر إذاعة «إكسبراس أف أم»، عن استغرابه من الارتفاع السريع للأسعار، مشيرًا إلى أنّ الكيلوغرام الذي كان يُباع بـأصبح سعره يصل إلىواعتبر الشيباني أنّ الإشكال يرتبط بالوسطاء واللوبيات الناشطة في مسالك التوزيع، منتقدًا عدم التمكن من وضع حدّ لتأثيرها على الأسعار. وقال إنّ التغيرات المناخية والاحتباس الحراري أسهما في توفير هذه الثروة البحرية، لكن المستهلك لم يستفد، وفق تعبيره، من وفرتها بالأسعار المنتظرة.وفي تصريحات إعلامية حديثة، أرجع صالح هديدر، المكلّف بالصيد البحري بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تعدّد الوسطاء والمضاربة وارتفاع هوامش الربح.وأوضح أنّ سعر صندوق «الكروفات» الممتازة، الذي يتراوح وزنه بين، يبلغ لدى البحارة بين، أي ما يعادل نحو، بحسب النوعية والحجم.وأضاف أنّ السعر بعد احتساب هامش ربح عادي للوسطاء ومصاريف النقل والتوزيع يُفترض أن يتراوح بين، معتبرًا أنّ تجاوز سعر الكيلوغراملا تبرّره مصاريف التوزيع وحدها.وكانت تصريحات سابقة للقطاع قد أشارت إلى تراجع الأسعار إلى حدودفي بعض الفترات، نتيجة وفرة الجمبري الأبيض المعروف محليًا بـ«الكروفات» أو «المقلوبة»، وهو ما أعاد النقاش حول أسباب التفاوت الكبير في الأسعار من فترة إلى أخرى.وتشير المعطيات المنشورة بشأن وفرة هذا النوع من الجمبري إلى أنّ ارتفاع حرارة مياه البحر ساهم في تهيئة ظروف ملائمة لاستقراره وتكاثره في المياه التونسية، وخاصة بمنطقة خليج قابس.كما انطلق موسم صيد «الكروفات» يومويتواصل إلى، بمشاركة مئات مراكب الصيد بالجر، وفق تصريحات ممثلي القطاع.