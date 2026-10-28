حجز أكثر من 8000 قارورة وعلبة جعة والاحتفاظ بصاحب نقطة بيع وبائع خمر خلسة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بصاحب نقطة بيع خمور بمنطقة لافايات وبائع خمر خلسة، وذلك إثر حجز أكثر منمعدّة للترويج خارج الأطر القانونية.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بباب بحر تلقوا معلومات حول تعمّد صاحب نقطة بيع الخمور ترويج كميات منها خلسة، عبر توزيعها وبيعها لبائعي الخمر خلسة.وبعد التحري في المعلومات والتثبت من صحتها، اعتمد الأعوان تقنيات مراقبة مكّنتهم من نصب كمين أسفر عن ضبط شاحنة كبيرة الحجم محمّلة بالخمور، أثناء تفريغ كمية منها لفائدة أحد باعة الخمر خلسة.وقد تمت محاصرة المكان وإلقاء القبض على المشتبه به، ليتبيّن أنه محلّ عدة مناشير تفتيش من أجل ترويج الخمر خلسة. كما تم حجز أكثر منوباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بصاحب نقطة بيع الخمور وبائع الخمر خلسة على ذمة البحث.