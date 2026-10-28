باردو: تفكيك شبكة لترويج المخدرات يقودها شقيقان

تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن بباردو من تفكيك شبكة لترويج المخدرات يقودها شقيقان وحجز عدد من صفائح القنب الهندي بحوزة احدهما وادراج الثاني في التفتيش إثر تحصنه بالفرار،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيهما وهما شقيقان تسوغا حديثا منزلا خلف احد الفروع البنكية بباردو غير بعيد عن مبيت الطلبة هناك، وحولاه الى وكر لترويج المخدرات ويضبطان مكان التسلم لحرفائهما امام الفرع البنكي،وحسب ذات المعطيات تفطن أعوان واطارات منطقة الأمن بباردو الى النشاط المشبوه للشقيقين، ليتم وضعهما تحت المراقبة اللازمة، وبتكثيف التحريات حول تحركاتهما إلى ان وردت معلومة محينة مفادهما حيازتهما لكمية من المخدرات المعدة للترويج، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولى الأعوان مداهمة منزل الشقيقين حيث تم ضبط احدهما فيما تمكن الثاني من الفرار، وبتفتيش المكان تفتيشا دقيقا أمكن حجز كمية من صفائح القنب الهندي ومبلغ مالي متأت من عائدات الترويج،وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وادراج شقيقه في التفتيش ومواصلة الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة واحالة جميع الأطراف على أنظار القضاء