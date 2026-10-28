Ooredoo et Zain lancent une plateforme régionale de tours de télécommunications avec la première clôture de leur transaction au Qatar et au Koweït

Communiqué de Presse -

- Regroupement des portefeuilles de tours de télécommunications d’Ooredoo Qatar (Al Abraj) et de Zain Koweït (ITK) au sein de la nouvelle plateforme.

- Ooredoo et Zain détiennent chacune une participation de 50 % dans cette plateforme régionale.

- La plateforme contribuera à optimiser l’efficacité du capital, à soutenir le développement des infrastructures numériques et à réduire l’empreinte carbone.



À propos d’Ooredoo



Le Groupe Ooredoo est un acteur mondial majeur des télécommunications, engagé dans le développement des infrastructures numériques les plus avancées de la région. Ses activités couvrent notamment les réseaux mobiles et de fibre optique, les centres de données conçus pour répondre aux exigences de l’intelligence artificielle, les plateformes cloud et de calcul dédiées à l’IA, les écosystèmes de câbles sous-marins ainsi que les plateformes numériques de nouvelle génération, notamment dans le domaine des technologies financières.



Présent dans neuf pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, le Groupe offre à ses quelque 150 millions de clients une expérience de connectivité de premier plan, portée par une transformation numérique à grande échelle.



Au 31 décembre 2025, Ooredoo a enregistré un chiffre d’affaires de 24,6 milliards de riyals qataris. Les actions du Groupe sont cotées à la Bourse du Qatar ainsi qu’à la Bourse d’Abou Dhabi.



À propos du Groupe Zain



Le Groupe Zain est un acteur majeur des télécommunications, présent sur neuf marchés au Moyen-Orient et en Afrique. Il propose des services de téléphonie mobile, de données ainsi que des solutions destinées aux entreprises et aux institutions, et comptait environ 51,9 millions de clients actifs au 30 juin 2026.



Le Groupe exerce ses activités commerciales au Koweït, à Bahreïn, en Irak, en Jordanie, en Arabie saoudite, au Soudan et au Soudan du Sud.



ZainTECH, fournisseur intégré de solutions numériques et de technologies de l’information et de la communication (TIC) du Groupe, dont le siège est situé aux Émirats arabes unis, joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de la transformation numérique des entreprises et des institutions publiques à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.



Par ailleurs, Zain Omantel International (ZOI), également basée aux Émirats arabes unis, contribue à transformer le secteur des services internationaux de télécommunications de gros. Acteur de référence dans ce domaine, ZOI accompagne les opérateurs régionaux, les fournisseurs internationaux de réseaux de transport de données ainsi que les géants du cloud.



Au Maroc, Zain détient une participation de 15,5 % dans l’opérateur INWI, à travers une coentreprise.



Les actions du Groupe Zain sont cotées à la Bourse du Koweït sous le symbole ZAIN.



Pour plus d’informations, veuillez contacter info@zain.com ou consulter le site www.zain.com.

Ooredoo Q.P.S.C. (« Ooredoo », symbole boursier : ORDS) et Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. (« Groupe Zain », symbole boursier : ZAIN) annoncent la réalisation de la première clôture de leur transaction, marquant une étape décisive vers le lancement de leur plateforme régionale commune de tours de télécommunications.Cette première clôture permet de regrouper les actifs de tours de télécommunications d’Ooredoo Qatar (Al Abraj) et de Zain Koweït (ITK) au sein d’une plateforme régionale unifiée, détenue à parts égales par les deux groupes, à hauteur de 50 % chacun. Les actifs concernés représentent un portefeuille d’environCette opération devrait générer une valeur ajoutée significative grâce à des économies d’échelle accrues, à une meilleure efficacité du capital et à l’adoption d’un modèle opérationnel spécialisé, fondé sur les infrastructures passives de télécommunications.À mesure que ses activités se développeront, la plateforme favorisera également la fourniture de services d’« infrastructure en tant que service » (), permettant aux opérateurs de télécommunications d’accéder à des infrastructures tout en optimisant leurs investissements en capital. Elle contribuera ainsi à accompagner le développement continu des infrastructures numériques sur les marchés de la région.D’autres portefeuilles de tours de télécommunications devraient progressivement être intégrés à la plateforme, sous réserve du respect des conditions de clôture applicables et de l’obtention des autorisations réglementaires et autres approbations requises.À cette occasion,, a déclaré :« La réalisation de cette première clôture constitue une étape majeure dans la mise en place d’une plateforme régionale de tours de télécommunications, conçue pour générer une valeur ajoutée significative et dotée de perspectives d’expansion clairement définies grâce à l’intégration future d’actifs provenant d’autres marchés.Cette réalisation nous permet de poursuivre la mise en œuvre de nos ambitions dans les différents segments des infrastructures numériques identifiés dans notre stratégie, tout en renforçant notre positionnement à travers la constitution d’un portefeuille régional de premier plan.Nous tenons également à exprimer notre sincère gratitude à l’Autorité de régulation des communications et au ministère de la Municipalité de l’État du Qatar pour leur soutien et leur contribution à la mise en place d’un environnement réglementaire favorable tout au long du processus d’approbation. »De son côté,, a déclaré :« La réalisation de cette première clôture de la transaction relative à notre plateforme de tours de télécommunications représente une avancée déterminante dans l’évolution des infrastructures numériques de nos deux groupes.Elle reflète notre stratégie commune visant à développer des plateformes spécialisées, durables et évolutives, capables de maximiser la valeur de nos actifs tout en contribuant aux efforts de réduction de l’empreinte carbone dans la région.Nous sommes convaincus que cette plateforme jouera un rôle de plus en plus important dans le renforcement des fondations numériques de nos deux groupes, tout en favorisant l’émergence de la prochaine génération de services de connectivité, l’innovation et la croissance économique au bénéfice des communautés que nous sommes fiers de servir.Nous adressons également nos sincères remerciements aux autorités réglementaires de l’État du Koweït pour leur soutien et leur vision éclairée tout au long des différentes étapes d’approbation de cette transaction. »Il convient de souligner qu’Ooredoo et Zain conserveront chacune la propriété et le contrôle de leurs infrastructures actives respectives, notamment les équipements techniques, les logiciels ainsi que les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.