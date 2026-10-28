بلاريجيا : انزلاق  شاحنة على متنها عاملات فلاحيات يسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة

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اسفر حادث مرور جد صباح اليوم الاربعاء بالطريق الجهوية رقم 59 الرابطة بين معتمدية بوسالم وجندوبة الشمالية على مستوى منطقة بلاريجيا، عن اصابة سائق الشاحنة و12 عاملة فلاحية كنّ على متنها، وفق ما اكده مصدر من الحماية المدنية لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واضاف المصدر ذاته أنّ الإصابات كانت متفاوتة الخطورة واستوجبت نقل المصابين الى المستشفى الجامعي بجندوبة لتلقي الاسعافات الأولية، مبينا انّ الحادث جاء نتيجة انزلاق شاحنة كانت على متنها العاملات ومتجهة الى احدى مزارع الخضر.