السجن مدى الحياة ضد 3 أجانب تورطوا في قتل صديقهم بالضاحية الشمالية

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً تقضي بالسجن بقية العمر (المؤبد) في حق ثلاثة أجانب (افارقة جنوب الصحراء) إثر إدانتهم في قضية قتل عمد راح ضحيتها صديقهم بإحدى مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة.وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين الضحية والمتهمين الثلاثة، تطور إلى اعتداء شنيع تعمدوا خلاله تسديد طعنات قاتلة للضحية باستخدام آلة حادة، مما تسبب في وفاته في عين المكان قبل أن تلوذ المجموعة بالفرار وتتعهد الأجهزة الأمنية بالبحث والقَبض عليهم.وبعد استكمال التحقيقات الإنابية وسماع أقوال المشتبه فيهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن، وجهت الدائرة الجنائية للمتهمين تهم "القتل العمد المسبوق بالإضمار والمشاركة في ذلك" طبقاً أحكام المادة القانونية المخصصة للجنايات الخطيرة.وقد قضت الهيئة بعد حجز القضية للمداولة، بالسجن في حقهم مدى الحياة .