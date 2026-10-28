المنار 1: الإطاحة بعنصرين يُشتبه في استهدافهما الطلبة بالنشل والسرقة

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إيقاف شخصين يُشتبه في تورطهما في استهداف الطلبة ومضايقتهم، وذلك إثر عملية أمنية بمنطقة المنار 1.وتعود تفاصيل العملية إلى تحركات ميدانية نفذها رئيس مركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة، بالتنسيق مع دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران، حيث أثارت تحركات شخصين على متن دراجة نارية اشتباه الأعوان خلال عمليات التمشيط والمراقبة الأمنية بالجهة.وبالتدخل في عين المكان، أُلقي القبض على المشتبه بهما إثر نشل حقيبة يدوية تعود لطالبة بالمنطقة، كما تم حجز الدراجة النارية التي استُعملت في العملية.وقد أُحيل الموقوفان، رفقة الدراجة المحجوزة، على مركز الاستمرار بحضور المتضررة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وبإعلام النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما على ذمة البحث، فيما تواصل فرقة الشرطة العدلية بالعمران أبحاثها للكشف عن مدى تورطهما في قضايا مماثلة.