بيان لعدد من النواب يدعو إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبلاد

دعا عدد من نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب، بحضور أعضاء الحكومة، للنظر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تشهدها البلاد، ومناقشة جملة من الملفات والأزمات التي يعيشها المواطنون.وقال النواب، في بيان صادر اليوم السبت، إن تونس تعيش «وضعا بالغ الخطورة»، في ظل تواتر انقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، إلى جانب ما وصفوه بالتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية.واعتبر الموقعون على البيان أن هذه الأوضاع تنذر بـ«أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية»، وتطرح تحديات جدية أمام قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين.وأكد النواب أن العطلة البرلمانية لا يمكن أن تكون، في مثل هذه الظروف، «عطلة عن المسؤولية الوطنية»، مشددين على ضرورة ألا يبقى مجلس نواب الشعب بعيدا عن مشاغل التونسيين والتونسيات.وأوضحوا أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتيح، خلال العطلة البرلمانية، عقد جلسة عامة استثنائية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس للنظر في جدول أعمال محدد.وبناء على ذلك، دعا النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية بحضور أعضاء الحكومة، تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات.كما طالبوا بالاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، إلى جانب تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، والبحث عن إجراءات عاجلة وحلول قابلة للتنفيذ.وأكد الموقعون على البيان رفضهم أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل للمسؤولية، معتبرين أن المواطن التونسي يحتاج إلى دولة تعمل وخدمات منتظمة وحلول واضحة ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم.وختم النواب بيانهم بالدعوة إلى أن يتحمل رئيس الجمهورية والنواب مسؤولياتهم الدستورية، وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، معتبرين أن الظرف الذي تمر به البلاد «لا يحتمل مزيدا من الانتظار».