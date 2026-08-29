سيدي بوسعيد: الاحتفاظ بشاب بشبهة تنظيم عمليات الإبحار خلسة نحو أوروبا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الحرس البحري بسيدي بوسعيد بالاحتفاظ بشاب من أجل شبهة تزعم وفاق لتنظيم عمليات الإبحار خلسة نحو الفضاء الأوروبي.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الحرس البحري تمكنوا من ضبط مجموعة من الشبان القادمين من أحد الأحياء الواقعة غرب العاصمة، بعد تسللهم إلى ميناء سيدي بوسعيد البحري، حيث كانوا يحملون أمتعة مختلفة ومبالغ مالية متفاوتة.وبالتحري معهم، اعترف الشبان بأنهم كانوا يعتزمون الإبحار خلسة نحو أوروبا بمساعدة شاب وعدهم بتمكينهم من قارب.وعلى إثر ذلك، تم نصب كمين محكم للمشتبه به، أسفر عن ضبطه على متن القارب. وكشفت التحريات أنه يعمل كاتب عدل تنفيذ، وقد اعترف، وفق المعطيات المتوفرة، بالتنسيق مع مجموعة الشبان لتمكينهم من الإبحار خلسة انطلاقاً من سواحل الضاحية الشمالية للعاصمة.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل شبهة تزعم وفاق لتنظيم عمليات الإبحار خلسة، مع مواصلة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.