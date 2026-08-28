نادي ديامبارس السنغالي منافس ترجي جرجيس يشترط توفير "ستايك ماء" طيلة فترة إقامته في تونس
اشترط نادي ديامبارس السنغالي منافس ترجي جرجيس في كأس الـ CAF توفير "ستايك ماء" طيلة فترة إقامته في تونس (5 أيام) بداية من يوم 31 أوت.
وأفادت اذاعة موزاييك بأن الجامعة السينغالية لكرة القدم والي جانب توفير المياه اشترطت ايضا
حافلة وسيارات على ذمة بعثة الفريق السينغالي وتوفير طائرة لنقل بعثة الفريق من مطار تونس قرطاج الي صفاقس باعتبار أن اللقاء من المنتظر ان يقام على ملعب الطيب المهيري.
وأفادت اذاعة موزاييك بأن الجامعة السينغالية لكرة القدم والي جانب توفير المياه اشترطت ايضا
حافلة وسيارات على ذمة بعثة الفريق السينغالي وتوفير طائرة لنقل بعثة الفريق من مطار تونس قرطاج الي صفاقس باعتبار أن اللقاء من المنتظر ان يقام على ملعب الطيب المهيري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335205