الاحتفاظ بصاحب محل بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع واعتماد أسعار مشطة للمياه المعلبة
أذنت النيابة العمومية بقرمبالية بالاحتفاظ بصاحب محل تجاري بمدينة الحمامات، وذلك بشبهة الامتناع عن البيع، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان أف أم بالجهة.
وكانت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات قد أوقفت المعني بالأمر إثر ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية بينه وبين أحد الحرفاء على خلفية عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتماده سعرا مشطا.
وأضاف المصدر ذاته أن التاجر لا يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تقرر الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه.
وكانت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات قد أوقفت المعني بالأمر إثر ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية بينه وبين أحد الحرفاء على خلفية عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتماده سعرا مشطا.
وأضاف المصدر ذاته أن التاجر لا يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تقرر الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه.
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