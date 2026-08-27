الاحتفاظ بصاحب محل بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع واعتماد أسعار مشطة للمياه المعلبة

وكانتقد أوقفت المعني بالأمر إثر ظهوره في، يوثق مشادة كلامية بينه وبين أحد الحرفاء على خلفية عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتمادهوأضاف المصدر ذاته أن، وقد تقرر الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه.